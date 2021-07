Способ уживаня у природи и моторки

Зоз тей нагоди, у рубрики Спорт и рекреация упознаме ше зоз єдним цалком нєзвичайним, алє барз интересантним способом уживаня у природи и моторкох. Ваньо Виславски, млади фамелийни чловек зоз Керестура, ма окремне интересованє и гоби у хторим ужива у шлєбодним чаше.

За сам початок, цо то Weekend Enduro Therapy?

Ваньо Виславски: Weekend Enduro Therapy то у ствари урядова назва мойого Ют’юб каналу, на хторим сцем приблїжиц людзом тото цо ме интересує и зоз чим ше занїмам у шлєбодним чаше. Там кладзем знїмки зоз змаганьох на хторих сом потераз участвовал и ище даяки ствари, як цо пририхтованя и вежбанє за змаганє. Циль ми приблїжиц людзом тоту файту спорта, указац на тото же єст ище даяки файти спорту, коло фодбалу, кошарки, рукомету, одбойки итд.

Кеди и як це заинтересовал тот гоби?

В.В: Одмалючка ме прицаговали моторки, оддавна сом мал такв. „апенца”, а першу векшу моторку сом купел на 25 роки. Тот конар спорту ше наволує Hard Enduro, то offroad файта мотоспорту, дзе ше зоз помоцу моторки преходзи рижни нєприступачни терени. Любим природу, и на моторки вельо вецей можем видзиц и ужиц, и так сом дошол до Hard Endura. Пешо ше барз чежко и помали идзе през природу, док на моторки то швидше и динамичнєйше.

Цо важне за тоту файту мотоспорта? Цо биш визначел як найзначнєйше?

В.В: Треба визначиц же зоз купованьом добрей моторки, важне себе купиц и защитну опрему (чижми, щитнїк за перша, хрибет, шию, кациґу…), понеже защита барз значна у тей файти мотоспорта. Тиж, барз важне искуство и технїка за звладованє даяких препреченьох.

На яки способ орґанизовани тот конар мотоспорту у Сербиї?

В.В: Єст урядово змаганя, дзе ше през рок, од яри до єшенї орґанизує обегованя на рижних местох у Сербиї. Рочно ше орґанизує 5-6 змаганя, дзе найвекше змаганє каждого року на Тари, а тиж ше отримує и на Дивчибарох, у Банї Ковилячи итд. На каждим змаганю ше перше гонї квалификациї, дзе ше достава шорне место на початку обегованя. За два днї змаганя, просеково ше гонї вецей як 100 км по змаганю, по нє барз приступачним терену.

Понеже ши зоз ровнїни, як отримуєш „кондицию” за прикри и нєприступачни терени?

В.В: Мам направени полиґон дзе, кед ми час и обовязки допущую, пойдзем и дакус ше вожим за свою душу, випробуєм даяки технїки воженя итд. Твардоглави сом, и знам даєдни ствари повториц вельо раз, бо сцем и мам дзеку звладац даяки технїки воженя.

Як часто ше случую калїченя?

В.В: Гоч зме фул опремени, калїченя досц части. Ставци, лиґаменти, локци, плєца… шицко то подложне за векши, або менши калїченя.

Яке думанє твоїх блїзших и твоїх товаришох о спорту зоз хторим ше занїмаш?

В.В: Шицки маю позитивне думанє, потримую ме. Блїзши ми лєм надпоминаю най меркуєм на себе.

Яки твой циль и плани за будуци часи?

В.В: Мой першобутни циль то представиц тоту файту мотоспорту, през мойо видео знїмки на Ют’юбу. То ми мотивация и за далєй, робиц на тих знїмкох и приблїжованю другим людзом Hard Enduro, а тиж и участвовац и далєй на урядових змаганьох кельо ми обовязки допуща. Мам и даяки идеї о знїманю едукативних туториялох, хтори бим любел поробиц у даяким блїзшим периодзе.

Кед вас тот текст зацикавел, и пребудзел у вас интересованє за Ваньово дожица на змаганьох, найдзце його канал на Ют’юбу (Weekend Enduro Therapy) и одпатьце видео записи хтори направел на тоту тему, субскрайбуйце го и лайкуйце.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)