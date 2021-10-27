Трецу вакцину годно достац и у Керестуре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як дознаваме зоз Дому здравя Кула, жителє Руского Керестура хтори ше вакциновали у априлу и маю у керестурскей Здравственей амбуланти, кед же сцу прияц и трецу дозу, чи файзеровей, чи синофамр вакцини годни то зробиц знова у керестурскей амбуланти.

За тото ше треба там приявиц по 15. новембер, а вакцинованє вец будзе орґанизоване 20. новембра.

Гоч таки особи у медзичаше достаню прейґ телефона поволанку вакциновац ше до Кули, нє муша там исц, алє вакцину можу прияц у валалє.

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