У Водици бул Школярски дзень

РУСКИ КЕРЕСТУР – Традицийне школярске паломнїцтво – Школярски дзень у Марийовим святилїщу Водици, отримане вчера, як подзекованє Богу за праве закончени школски рок и прияти благослови у нїм.

Служба Божа була на 11,30 годзин, а служели ю коцурски парох о. Владислав Рац и домашнї капелан Владимир Медєши, док домашнї парох о. Михайло Малацко споведал и наказовал.

У казанї на основи євангелского виривку о велькей, єдинственей вири до Исуса яку указал римски стотнїк, и яку нє нашол анї у своїм Израїлским народзе, о. Малацко вицагнул поученє за нас нєшка. Як гварел, и ми гоч зме ту пришли, гоч тримаме же зме церковни, часто знаме забуц же як треба наисце вериц и любиц Бога и каждого свойого ближнього.

На тим традицийним школярским паломнїцтву, окрем школярох з Керестура, орґанизовано були и школяре зоз Коцура, насампредз першопричашнїки зоз своїм парохом и вироучительку, родичи, а поєдинцох було и зоз Суботици и Кули.

По Служби Божей за шицких була пририхтана закуска хтору обезпечели и домашнї и Коцурци, а пририхтали ю каритасово волонтере.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)