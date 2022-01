У Коцуре отримани Крачунски концерт

КОЦУР – У физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре, 8. януара, отримани традицийни Крачунски концерт Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”.

Концерт з нагоди Рождества Исуса Христа аматере зоз коцурского Културно-уметнїцкого дружтва традицийно роками орґанизую. Того року, члени КУД „Жатва” на чолє зоз предсидательку Меланию Мали, Крачунски концерт орґанизовали у сотруднїцтве зоз КУД „Завичайне врело”, а участвовали и школяре Основней школи зоз учительку Славицу Чельовски и учительку Виолету Рашета, дзеци з мадярскей ґрупи зоз Ґабриєлу Зупко, виронаучни дзеци грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици з вироучительку Ксению Бесерминї, як и школяре зоз Здруженя „Музични куцик” котри водзи Каталина Мезеи. На концерту першираз наступела младша фолклорна ґрупа з танцом и новоформована хлопска шпивацка ґрупа зоз писнями.

Цаловечарша програма, котру водзела Емилия Чизмар, облапяла крачунски змисти, а шицки учашнїки ше представели зоз колядами и крачунскима винчованками, алє и зоз рецитациями, народнима писнями и рижнима танцами.

Физкултурна сала коцурскей школи була полна зоз числену публику, а кажда точка випровадзена зоз моцним аплаузом.

Крачунскому концерту присуствовали и заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич, предидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич, предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач, директорка Основней школи „Братство єдинство” Сенка Мученски и часни шестри зоз Манастира шестрох Служебнїцох Непорочней Дїви Мариї у Коцуре.

По словох предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали, Крачунски концерт реализовали Марина Тодич и Александра Горняк, а помогли и други члени Дружтва.

