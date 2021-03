У кулскей општини затераз вакциновани скоро 4.000 жителє

КУЛА – Од початку вакцинованя процив Ковиду-19, у кулскей општини єдну спомедзи штири понукнути вакцини потераз прияли вкупно 3.891 особа, з котрих уж 2.366 ревакциновани. За три днї число вакцинованих звекшане за 450, а ревакцинованих за 350.

Най здогаднєме, гражданє Сербиї ше можу приявиц за вакцинованє на сайту еУправи imunizacija.euprava.gov.rs дзе потребне пополнїц формулар, як и на безплатне число телефона 0800 222 334.

През викенд за нами було оможлївене вакцинованє и без прияви, алє лєм за особи старши од 65 роки.

Вакцинованє у општини Кула ше окончує у Месней заєднїци Долнї город.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)