У РКЦ отримани Мултимедиялни перформанс „Я Русин єсм, бул и бууум 5”

НОВИ САД – У Руским културним центру пияток, 1. априла, отримани пияти Мултимедиялни перформанс Я Русин єсм, бул и бууум.

Цали вечар у бул знаку Звонимира Павловича, а офарбени зоз наступом Драмского студия РКЦ и музичним виводзеньом Мирослава Папа и Рутен Треш Оркестри, и одредзених репликох и музичних ефектох, хтори хасновани у представи Скорей як когут закукурика.

Шлїдзело виводзенє драмскей слички Славка Виная Як закончел пан Угрик по мотивох приповедки Ивана Буковчана, а у виводзеню Драмского студия РКЦ.

У предлуженю була промоция кнїжки поезиї Славка Виная Уровнї свидомосци о хторей бешедовали директор НВУ Руске слово др Борис Варґа и рецензенти Иван Медєши и Иван Сабадош.

Директор Борис Варґа гварел же Славко Винаї ма ище цо повесц, тото його перша самостойна кнїжка, алє нє и остатня, и предлужел же важне же ше Руске слово обраца и ґу ґенерациї хтора активно на сцену вишла дзеведзешатих рокох прешлого вику и гоч, у векшини, тота ґенерация страцена. Тиж поволал младих же би участвовали и приявели ше на явни конкурс Руского слова за нови виданя.

Иван Медєши гварел же барз вельо часу прешло як материял настал и же анї нє знал же Винаї ма тот материял порихтани. И же му интересантне же нє вельо писательох може зоз барз мало словами барз вельо повесц. Зоз трома, штирома стихами поведзене вецей як дахто цо би гварел на дзешец бокох.

Иван Сабадош ше надовязал на собешеднїкох и гварел же, кед пречитал даєдну з тих писньох цо написани можебуц 1995. року, видзел же то иста писня, алє у нєй єст цошка нове, яґод кед би ознова було написане зоз новим искуством, зоз новей стартней позициї.

Потим приказана проєкция филму Културно-уметнїцки план живота Звонимира Павловича автора Славка Виная.

Тогорочни Мултимедиялни перформанс закончени зоз концертом Мирослава Папа и Рутен Треш Оркестри, хтори одграла композициї зоз свойого репертоара и заокружел цали вечар зоз виводзеньом вецей композицийох. Мирослав Пап з тей нагоди гварел же одкеди ше реализує тота програма од теди постої и Рутен Треш Оркестра, а важне спомнуц же то перши бууум без Звонета и же му є пошвецени у подполносци.

Перша видео-инсталация Ненада Илича була у велькей сали дзе на вельке платно були проєктовани виривки зоз театралних представох, моменти зоз пробох, хтори на рускей новосадскей сцени режирал Звонимир Павлович. Тиж, у уходним голу, та и на уходзе до Клубу аматерох були менши екрани на хторих ше зменьовали фотоґрафиї зоз представох як и видео запис, хтори настал у Клубу аматерох 17. януара 2021. року.

Супруга Звонимира Павловича Вукица подаровала його колекцию хлопских машльох, и у голу на уходзе направена вистава тих машльох, а тиж направена и вистава плакатох зоз Павловичових представох.

