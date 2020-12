У тим циклусу обявена и кнїжка Славка Романа Ронда

НОВИ САД – Керестурски поета Славко Роман Рондо хтори жиє у Канади, нєдавно обявел нову кнїжку поезиї под насловом „З видлами до шиї”. Кнїжка вишла у виданю НВУ „Руске слово” з Нового Саду. У кнїжки єст 129 писнї розпоредзени до 8 циклусох. На концу кнїжки обявена и рецензия/послеслово Каролини Джуджар.

Рецензентка Каролина Джуджар, медзи иншим, пише же Рондо то його поезия. Його препознатлїви стил праве у тим же пише отворено, реално, без украшованя и без пакованя до украсного паперу.

Славно Роман Рондо народзени 1968. року у Кули. Вон препознатлїви и познати актер керестурскей субкултури осемдзешатих рокох. Обявел кнїжки поезиї „Катаклизма” (1989), а влонї кнїжку „Одняти од псох”.Од 2009. року жиє и роби у Канади. Ту закончел Академию за авдио знїманє 2012. року.

Рондову кнїжку мож купиц за 300 динари (на попусту котри тирва до 24. децембра за 210 динари) у просторийох „Руского слова” у Новим Садзе и у Руским Керестуре, а мож ю наручиц и прейґ сайту „Руского слова”, як и прейґ наших дописовательох по наших местох. Попри тим, Славко Роман Рондо прейґ видео знїмка поволал читачох же би пречитали його нову кнїжку „З видлами до шиї”.

