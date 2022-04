Фамелия то основна клїтинка дружтва

Квалитет одношеня медзи членами фамелиї и способ комуникациї медзи родичами дзеци провадза и то одредзує їх познєйше справованє кед вирошню.

Улога фамелиї барз велька у формованю идентитета каждого чловека. Важне чувство фамелийного заєднїцтва, хторе значи же кажди член ма свойо место и же кажде поєдинєчно вязани за цалосц, важне є за формованє особного идентитета. Тиж, почитованє традициї важне, а теоретичаре гваря же ше идентитет дзецка у векшей мири формує коло ритуалох и обичайох, як коло вири. То прето же так наставаю памятки на фамелийни обичаї. Барз важни и дисциплина и прилапйованє, а фамелия место дзе себе мож дошлєбодзиц гришки и дзе ше учи доброму.

– Огляднуце на вельконоцни швета и народни обичаї котри их провадза ошвицує нам богату мишанїну нашого духовного нашлїдстава. Осторожне спатранє феномену одкрива нам же и єдна и друга духовна традиция по нас сцигує у такей форми же моцно доприноши вредносцом котри будую и чуваю фамелию – гвари отец Владимир Еделински Миколка. Вон додава и же нам ясне же чловек єство котре ше витворює у заєднїци и вец можеме розумиц и прецо нам кед познаме народни обичаї и релиґиї помагаю при формованю важних моментох нашого живота.

ЧИ ЄСТ УНИВЕРЗАЛНА ФОРМУЛА

– Вшелїяк же чежко дац универзалну формулу цо би могол буц фундамент фамелиї, алє кед лєм спатриме препатрени елементи нашей власней традициї и кед ґу тому додаме же Церква малженство снує у Святей тайни женїдби, то нас водзи у єдним напряме котри вше баржей постава цудзи сучасному чловекови. Сучасни чловек рационални чловек, чловек котри рахує, чловек котри планує, ясно себе дефинує цилї и обчекує плановани резултати. Источашнє народна традиция, алє и християнска наука, водза го у напряме котри вон керує. Так уж саме поняце Свята тайна у себе облапя поняце „тайна”, а то саме по себе значи же ту цошка таїнствене, мистичне и нєясне, односно цошка нєпредвидзуюце, цошка цо нє мож планирац – гутори о. Еделински Миколка и додава же подобна ситуация зоз народну традицию котра виросла з народного искуствия и котра як уходзена коляя унапрямує особу у живоце, та и у малженстве.

ЦО СЦУ СУЧАСНИ ҐЕНЕРАЦИЇ?

– Сучасней ґенерациї, котра шлєбоду видзи як верховне мерадло свойого справованя таки порученя нєпотребни. Старосц за очуванє нашого идентитету то насампредз и старанє за очуванє нашей фамелиї. Медзитим, искуство нас учи же средства за ришованє дзепоєдних проблемох дакеди находзиме на цалком нєобчекованих местох. Прето, чи би нам можебуц наша власна прешлосц могла буц драгоказ до нашей будучносци? Кед пробуєме фамелию порозумиц як тайну, котру зме и достали по Святей тайни и кед ю спатриме у духу нашей власней мистичней традициї, вец би наш фамелийни живот мог постац права духовна авантура котру цали живот пробуєме одгаднуц. Намагаюци ше жиц мистику свойого малженства фамелия постава сила котра нас цага напредок, котра нас мотивує, котра нас будує, котра нас люби. Бо ми єства котри нє можу жиц без любови и без нєй зме нєвиполнєни, празни и худобни – толкує о. Владимир Еделински Миколка и заключує же гоч любов настава зоз залюбеносцу, же би могла тирвац и тоту любов ше з часом муши нєпреривно ошвижовац, а велька помоц у тим то праве духовна сила.

