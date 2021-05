Цена кукурици на мало 32 динари

ШИД – Остатнїх дньох призначени нагли рост цени меркантилней кукурици хтора всоботу на такволаним статковим пияцу мала цену од 3.200 динари за 100 килограми, а донєдавна цена була 2.500 динари.

Цена кукурици на мало нагло поросла з оглядом на тото же єден одкупйовач (подприємство) кукурицу на велько одкупйовал по цени од 3.000 динари за 100 килограми.

Нагли рост цени кукурици забриґовал статкарох хторим кукурица основа у покарми за статок, а тиж поросли и цени рижних продуктох покарми (у мещкох) такволаних премиксох.

