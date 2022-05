Швето Вознесения Христового и початок Водицового тижня

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето Вознесения Христового зоз Службу Божу вчера на 10 годзин почал и Водицов тидзень. Службу служел парох керестурски о. Владислав Варґа, споведали дочасови капелан о. Михайло Шанта и капелан о. Владимир Медєши.

У казанї о. Владислав Варґа, медзи иншим, визначел же Исус медзи нами прейґ седем Святих Тайнох, Божого слова, ближнїх и у велїх других ситуацийох.

Кажди вечар, од 27. мая пре Водицов тидзень, вечарша Служба Божа, аж и нєдзельова, будзе у Водици. О. Варґа надпомнул же Водицов тидзень настал кед ше 1922. року за гранїцу нашли Марийово святилїща до котрих ше людзе завитовали прихдозиц, а пре нови гранїци нє могли. Прето була дата можлївосц вирним же би тот завит окончели у Водици у седемдньовим нащивйованю. Тераз ше зоз тим тижньом здогадуєме повязованя Марийових местох на котрих ше указала. Марийов тидзень ше закончи 31. мая.

На соботу, 28. мая, кед будзе красна хвиля, будзе орґанизовани вилєт до Водици за школярох од 4. по 8. класу з початком на 11 годзин, а после друженя ше закончи зоз вечаршу Службу Божу. Приявиц ше треба шестри Авґустини.

Починаюци од 1. юния Служби Божей на 9 годзин вецей нє будзе. Тота Служба, на швета и нєдзелю од тераз будзе на 10 годин, чи у Водици, чи у катедрали св. Оца Миколая.

Швето Сошедствиє св. Духа, Русадля, будзе 5. юния, другого дня 6., юния вечар будзе як и вше до Водици орґанизоване паломнїцтво.

Двасторочнїца другого зявеня Пречистей Дїви Мариї у Водици будзе означена 6. юния, кед ше обчекує же ше, на Завитни дзень, зиду вирни зоз шицких наших парохийох. Першираз до Водици приду и римокатолїки зоз своїм паноцом у єдним автобусу.

