Швет красши у його очох

Часто забуваме побавиц ше, украшиц каждодньовосц и допущиц себе видзиц дацо лєпше и иншаке. Коло нас постої морйо доступних информацийох и идейох, алє их забуваме и вони оставаю нєвихасновани и забути. Ярослав Планчак зоз Руского Керестура на ориґинални и креативни способ приказує фарби, идеї, фотоґрафиї, плакати и шицко друге цо задума. Праве вон нам одкрива як ше винашол у визуалней уметносци и цо шицко може будз инспирация.

– Уметносц одвше була зо мну – и то през слики, филми и кнїжки, цикавело ме як мож дожиц рижни чувства хтори преткани през слику, кнїжку лєбо филм. Базу, або подлогу за дальше усовершованє достал сом од мацери, прето же вше мала креативни гобиї хтори мнє були инспирация – приповеда Ярослав.

Ярослав злучел вецей файти модерней уметносци. Упознаванє зоз подобовима и колажнима активносци дошлєбодзели розвиванє його власней креативносци хтору после почал випитовац през анимацию и монтажу. Буц визуални уметнїк и чувствовац швет коло себе представя окремне виволанє.

– Шветлосц през осет виду ма найбогатшу варияцию формох, през визуалну уметносц тоти форми мож зазначиц. Вше ме интересовало як природа приходзи до совершених формох хтори каждодньово видзиме коло себе. Нужно випитац можлївосци и технїки хтори нам нєшка доступни же бизме креировали цо лєпшу представу идеї хтору сцеме преточиц до дїла. Буц визуални уметнїк значи здогаднуц ше цо ши шнїл, тиж треба знац шнїц док патриш, а уж кед ше припатраш и припознац себе тото цо видзиш – толкує Планчак.

Наш собешеднїк ше интересує и за илустрацию, фото-колаж, анимацию, филм, монтажу. За процес твореня и саму реализацию идеї дознаваме же му углавном увага унапрямена на релациї идея-технїка-дїло.

– Зоз хторого боку приступим ґу идеї, лєбо думки завиши од самей инспирациї и способа як то найлєпше годно приказац и зоз чим. Инспирация нє тирва длуго и приходзи хвильково, потим опадує и траци ше у морю других интерпретацийох. Зато кед сом инспировани робим такой док ше нє укажу основни риси, после того почина интервал бавеня и спонтаносци хтори нє здумани, а заш лєм приведзе до реализациї. Фарбиц любим барз, и док фарбим забудзем на шицко друге. Вше дацо райзуєм, лєбо фотоґрафуєм. През роки ми од навики же би дацо требало створиц, прешло до потреби же бим стварял, пече ме совисц кед длуго нїч креативне нє поробим. Цудзи дизайн любим видзиц, алє власни, щиро, робим лєм пре комерциялни намири. Хвильково випитуєм мурали и експериментуєм зоз нїма пре ефект хтори зохабяю у амбиєнту – бешедує Ярослав.

ПОРУШАЦ И ПРЕБУДЗИЦ БОГАТСТВО ИДЕЙОХ

Уметнїка у себе треба допатрац. Мож робиц и буц з дня на дзень вше лєпши, а тиж ше мож препущиц и одблукац и з дня на дзень щезовац и препадац.

– Тайна у тим же треба себе допущиц чувствовац и виражиц то. Уметносц вше приходзи пре ексцес чувства, пре цошка цо чувствуєме и сцеме указац другим. Питанє лєм на яки способ? Место же биш бешедовал доокола – запиш думку, приповедку, роман… Место же биш шпивал цудзи писнї – здумай, одграй свою. Место цудзих сликох и филмох на хтори ше припатраш – укаж як ше ти чувствуєш. Єст безконєчно можлївосци приказац кажде розположенє хторе нам живот порихтал. Можеш ше бац цо други поведза, цо буду думац, лєбо яки критики буду, алє заш лєм, горше кед анї нє пробуєш. Kед ти нє поробиш, нїхто нє пороби место тебе. Идеї приду, будзе их тельо же их нє годно вислухац и витвориц кажду. Природа, музика, история можу буц инспирация. Природа у своїх безчислених формох у хторих нам ше указує, музика хтора пупенци вирве зоз нас и история як дарунок шицких людзох хтори жили скорей нас. То богатство хторе нам кажди дзень и вшадзи доступне, зоз хторим можеме напоїц дух и виражиц го у нових формох, сликох, мелодийох – толкує млади уметнїк.

Ярослав гвари же ше идеї констатно рециклую. Нови методи приказованя зажию лєгко, алє идеї ше обрацаю доокола.

– Ориґиналносц вше будзе замеркована, прето же ю першираз видзиме и пребудзи дацо у нас, док копиї, наприклад, барз лєгко забудземе – припознава Ярослав.

ФОКУС ЗНАЧНИ

У чаше диґиталней ери на дланї ше находзи цали швет. Дружтвени мрежи оможлївюю доступносц и препознатлївосц, а тиж каждому даваю єднаку шансу же би виложел и приказал свойо идеї.

– Дружтвени мрежу помагаю, бо су доступни каждому. И кажде ше може усовершиц у гоч хторей уметносци, бо материялу за ученє єст по цалим интернету. Неґативни бок постої, а то морйо информацийох хтори одбераю час и служа за краткорочну забаву. Важне ше фокусовац на тото цо сцеме научиц и усовершиц – гутори Планчак.

Ярославово роботи полни зоз фарбами, упечатлїви су, а заш лєм, ноша гармонию и красоту. Вон гвари же ридко кеди ма назву за слику, лєбо рисунок, же му важнєйша интерпретация дїла и же би кажде интерпретовал дїло на свой способ и на основу особного чувства.

– Наздавам ше же през роботи зохабям отворену поволанку шицким – же би ше одшмелєли указац як ше чувствую – заключує Ярослав.

Ярослав мал свойо самостойни вистави, а участвовал и на рижних конкурсох. Од найзначнєйших видвоює Публицисов конкурс за кратки автобиоґрафски филм и виставу под час Прайда у KЦ Ґрад. Хвильково рихта самостойну виставу рисункох и фотоґрафийох за Kостельникову єшень и Мемориял. – Наймилша награда ми зоз фестивалу Мерлинка. Важна ми є прето же то найзначнєйши фестивал ЛҐБТ филма у околїску. Понеже вибрали мою плакату, цешим ше же сом през свою дїялносц поробел голєм дацо на векшей видлївосци ЛҐБТ заєднїци– гвари Ярослав.

