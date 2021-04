Школяре означели Дзень планети Жеми

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школа Петро Кузмяк з нагоди 22. априла, Дня планети Жеми, отримала акцию под назву За чистейшу и желєншу школу у хторей школяре основней и штреднєй школи зберали папер за рециклованє.

Попри школярох, акцию допомогли и людзе з валалу хтори як вчера, так и дзень скорей, до Школи приношели папер, а понеже акция гуманитарного карактеру, зоз средствох достатих од предаваня паперу, плановане купиц квеце хторе потим будзе посадзене у школи.

Окрем збераня паперу, на Дзень планети Жеми, нїзши класи основней школи зоз помоцу своїх учителькох, направели виставу зоз рисунками власних дожицох планети, а нєшка, зоз наставнїком физичного воспитаня, Славком Папом, школяре шестих класох участвую у роботней акциї пораєня лєшика.

