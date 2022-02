Звекшує квецарску продукцию

Кед на польох, винїцох и овоцнїкох жимски зацих, у квецарстве роботи єст нєпреривно и през жимски часи. Праве то була нагода за стретнуце зоз Дуню Гнатко, мастер инженєрку пейзажней архитектури зоз Шиду, хтора уж даскельо роки продукує рижни файти квеца и украсних древкох. О Дунї зме уж писали кед почала продуковац

квеце, а тераз була нагода опитац ше цо ше у медзичаше пременєло у єй роботи и яки нєшка обставини у продукциї квеца.

Такой на початку розгварки Дуня гвари же ше, вшелїяк, пременєло досц того у одношеню кед почала квецарски бизнис пред шейсцома роками.

– Перше сом у Бикичу почала у єдним пластенїку поверхносци 200 квадратни метери продуковац мушкатли, сурфиниї, беґониї, каланхої, вербени, арвачки (виоли) и продукцию єшеньских ружох у вецей фарбох. После того ше указала потреба направиц склєнярнїк у хижовим дворе у Шидзе, хтори ше зогрива и у хторим ожилюєм квеце и продукуєм квеца зоз нашеня, односно перше пресаду хтору ше потим одноши до пластенїка. Ту мам одвитуюци столи хтори ше зогриваю, як и нукашньосц склєнярнїка – приповеда Дуня Гнатко.

Прешлого року у Бикичу поставела ище єден пластенїк поверхносци коло

200 квадратни метери, хтори сучаснєйши од першого хтори зогрива. Ту ма пец на пелет и систему цивкох у пластенїку зоз цеплу воду зоз хторима зогрива нукашньосц и квеце. Наша собешеднїца додава же

прешла жима нє була пребарз жимна, так же ше пластенїк могло добре зограц и квеце мало одвитуюци условия без вельких трошкох. Наздава ше же и тота жима нє будзе зоз барз нїзкима температурами, бо уклада нє звекшує трошки продукциї гоч, як нам гвари, пелет хтори тераз барз

драги, купела на час, ище влєце кед цени були вигоднєйши и нє була така налоґа на тот енерґент.

До першобутного понукнуца Дуня у медзичаше додала и нови файти квеца як цо украсне цагаце квеце, помали почина пестовац и кактуси, а у понукнуцу ма и такволани „чуваркучи”. Од самого початку у квецарстве Дуня ма и квеце хторе перше приходзи у сезони и предава ше з нагоди Дня женох. То зомбульки, гвоздзики, циклами, лєсово квеце (яґорчевини) и ранункулус.

Окрем квеца Дуня продукує и древка, чемпреси и туї, цо тиж асортиман хтори досц глєдани, окреме з яри. Тераз ма коло тисяч фалати, алє настали вельки проблеми кед нєдавно нападало вельке количество влажного шнїгу, та ше од шнїгу позогинали конари. Гоч понад була одви-

туюца защитна мрежа, шнїг бул моцнєйши. Тераз ше такой муши конари повязац або обмотац же би им шнїг нє начкодзел и же би нє страцели свою красну форму випатрунку, односно естетику.

А яки плани ма у будучносци?

– Плануєм же бим место першого пластенїка намесцела нови, сучаснєйши, и же бим звекшала продукцию квеца и по количестве, и по файтох квеца. Тиж так, уж у меншим обсягу од 2020. року продукуєм и присмачково рошлїни, хтори ше досц глєда, и вшелїяк же вец и то будзем вецей продуковац. А то мента, мацерова душичка, ориґано, вашилєц, шалвия и влашец – гвари Дуня Гнатко и додава же квеце, и попри конкуренциї у тей обласци, мож попредац лєм кед ше понукнє квалитет и рижнородносц квеца, як и вигодни цени.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КВЕЦА

Сучасни часи приноша и нови приступ ґу презентациї продуктох, та так и квеца. Дуня нам гвари же квецарску продукцию представя на Фейсбуку и Инстаґраму. Предава и на пияцу у Шидзе, потим у Бикичу, а дацо преда и дома. Велька потримовка ей мац Савета, хтора єй вельо помага.

– Цо ше дотика пейзажней архитектури, потераз сом робела даскельо проєкти. Найчастейше, хто сце ушориц двор або заградку у проєкту му наведзем з хторим квецом и древками то треба прикрашиц, яки розпорядок направиц и дзе цо посадзиц. Ридше ше случовало же сом ишла и сама садзела квеце и древка – гвари Дуня Гнатко.

