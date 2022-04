Drop Sensei означели дзевяти родзени дзень

Снователє Drop Sensei орґанизациї з Нового Саду, Бранимир Боянович и Борис Ройко зоз Руского Керестура, хтори источашнє представнїки и найактивнєйши промотере Drum and Bass музики у Сербиї, а и реґиону, 26. марца у Студентским културним центре Фабрика у Новим Садзе преславели дзевец роки од снованя того музичного колективу.

Drop Sensei иснує од 24. марца 2012. року, алє пре ситуацию зоз вирусом корона, нє удало им ше преславиц осми и дзевяти родзени дзень, та го преславели у децембру прешлого року и тераз у марцу, а и ювилейни 10. родзени дзень ше обчекує у октобру.

Такой од початку своєй кариєри, вигосцели вельке число шветово попоуларних музичарох и продуцентох як цо Audio, Annix, Alix Perez, Pythius, Black Sun Empire, Delta Heavy, Kryptomedic, The Prototypes, Skeptical, Insideinfo, Miss Trouble, Monrroe, Maztek, Telekinesis, Technimatic, Gydra, Agressor Bunx, Rockwell, Hedex, Tobax, Signs, Jade, L Plus, Billain, Chris.SU, Disphonia, A.M.C, MC Coppa, State of Mind, Mefjus, Mindscape, L33, Hybrid Minds, Prolix, Serum, Trei, Turno, Merikan, Malux, Mizo, 1991, Alibi, Paul T & Edward Oberon, Kyrist, QO, Zombie Cats, Silence Groove, Kodin, Fa11out, Codex, Missin, Nemy и вецей як сто уметнїкох зоз Сербиї и реґиону.

Попри Сербиї наступали и у других европских жемох як цо Ческа, Румуния, Болгарска, Горватска, БиГ. После пейцох рокох орґанизованя популарних „Шуренє” збуваньох 2017. року достали и свою бину на Еґзит фестивалу зоз назву X–Bass. З тим крочайом випендрали ше на ище висши уровень будуюци цалком нови концепт Drum and Bass збуваньох наволани Shuriken.

ПОТРИМОВКА ПУБЛИКИ ВШЕ ВЕКША

На їх збуваня приходза и по тисяч нащивителє. Shuriken збуваня провадзи позитивна енерґия и єдинствена атмосфера по хторей ше їх журки розликую од других. Як свой циль, Drop Sensei поставел квалитетне енерґийне уживанє на журкох цо представя и рух младих, як и добру промоцию того жанра у Сербиї. Шуренє перши сербски фестивал такей файти музики, а отримує ше каждого року влєце и вжиме у Новим Садзе, точнєйше у юнию и у децембру.

– Упечатки зоз преслави родзеного дня одлични, з оглядом на тото же зме розпредали шицки карти за случованє, нащивеносц була велька, вецей як 800 людзох. Енерґия и атмосфера були барз позитивни, а тому допринєсла и наша продукция хтора тиж була на професийним уровню. Тиж и главни гвизди зоз Амстердаму були одушевени, а и їх сет бул наисце спектакуларни, як и шицких других виводзачох. Достали зме и позитивни критики од публики, нє було нїяки инциденти. Мило нам же после двох рокох одцагованя того случованя пре ситуацию з корона вирусом, конєчно зме реализовали тот родзени дзень – толкує Бранимир.

– Задовольни зме як шицко прешло. Упечатки ше ище нє злєгли як треба, понеже зме ище вше под уплївом велькей позитивней енерґиї од прешлого викенду. Нащивеносц була велька, вєдно з нашима госцами и товаришами зоз Горватскей – Minimalist и БиГ Phage, хтори, попри нас, наступели того вечара, як и саму гвизду зоз шветово популарного триа Black Sun Empire–а зоз Голандиї, хтори тиж презадовольни з нашим привитом и публику. Можем шлєбодно повесц же ше нам ознова удало попредац шицки уходнїци и думам же то успих после нєприємней ситуациї зоз пандемию хтора нас шицких нєсподзивала и охабела за собу чежки пошлїдки у музичней индустриї у швеце – приповеда Борис.

За шицки тоти роки, вельо того ше пременєло, як гвари Бранимир, насампредз їх роздумованє и приступ ґу орґанизациї. Приступели озбильнєйше и ґу стейджу и ґу авдио-визуелней технїки. З рока на рок ше намагаю приводзиц вше векши и популарнєйши гвизди. На початку, як гвари, нє могли анї шнїц о даяких менох же буду з нїма сотрудзовац и волац их на збуваня, а з часом ше то случело. Тиж и простори на початку були вельо меншого капацитету, завишели од других, а тераз орґанизую шицко сами, нєзависно од гоч кого прейґ своєй Drop Sensei орґанизациї.

– Барз зме напредовали, нажаль, без спонзорох, алє кед ше дацо роби з любову, сиґурно ше то муши врациц. Возбудзенє ту, бо кед ше пребудзиме и огляднєме за собу цо зме шицко поробели потераз, наисце то лєм наш успих. Понеже зме и диджейове, а и орґанизаторе, чежко шицко посцигнуц, бо маме и свойо роботи з боку, маме помоц и од моєй заручнїци Оливери хтора нам треци член и задлужена є за маркетинґ и дизайн, цо наисце велька робота. Правни бок и орґанизацию робим я, а вшелїяк, ту и Борис хтори ми права рука, та за шицко цо бим нє сцигол вон пороби. Кажде идуце случованє вимага вецей роботи и анґажмани, алє ми шицко на час починаме и ришуєме шицко и скорей як цо треба, та нє маме проблем – приповеда Боянович.

– Кед слово о наших перших родзених дньох, нє мож поровнац початок зоз тим як цо то тераз випатра, бо зме як орґанизация прешли далєку драгу, наполнєли зме дзевец роки и за тот час зме уложели надосц часу и труду, алє и здобули вельо публики. У орґанизациї ше шицки добре розумиме и злагодзиме, кажде з нас ма даяку свою обовязку, облапени шицки нашо боки, од ришованя простору, шанкох, озвучованя и технїки, комуникация з менаджерами з аґенцийох за шветово познатих диджейох и продуцентох, до комуникованя зоз людзми прейґ дружтвених мрежох и обдумованя сценоґрафиї на музичним случованю, як и шицки други роботи хтори вязани за таку файту збуваньох. На дзень главного случованя вєдно меркуєме же би шицки нашо задатки були ришени так як заплановане же би нашо нащивителє и госци були задовольни – гвари Ройко.

УЖ ПЛАНУЮ И ЮВИЛЕЙ

Ювилейни родзени дзень планую означиц 28. октобра и, як и потераз, зоз найменєй тисяч нащивителями. Шицко ище у прегваркох, а подробнєйши информациї буду обявени уж у маю. Попри Фабрики, у плану случованя и у других векших просторох, як цо то Саям, або Спенс.

– За наш ювилейни родзени дзень ше уж рихтаме, алє по тамаль ище єст часу, так же людзе буду на час обвисцени о тим на наших профилох на дружтвених мрежох – информнує Борис.

Телї роки напредовац и обстац у условийох кед нам ше понука вельо иншаки жанри музики нїзшого квалитету, нє мож лєм пре любов ґу тей файти музики, алє єст и одреканя.

– Єст одреканя од даякого часу, дакеди и финансийох, алє любов спрам Drum and Bass музики нас водзи у тим шицким. Шицки любиме музику хтора нас опущує и виполнює, а нам то наш видувни вентил, окреме кед видзиме тисяч людзох хтори уживаю на нашим збуваню як и позитивни коментари – то резултат хтори нас дриля предлужиц з тоту роботу и дава нам потримовку напредовац – закончує Бранимир.

Наявели же наступя и на Еґзит фестивалу зоз свою препознатлїву музику. Догварки и пририхтованя уж тирваю, алє о тим шицким, як гваря, ище вше нє можу вельо одгаднуц, док нє достаню ,,желєне шветло” од главних представнїкох фестивала. Тото цо сиґурне то же и того року, як и прешлих, дочекаю вельки шветово мена Drum and Bass музики.

ПРОМОЦИЯ НА САЙТУ www.dropsensei.com

Шицки случованя документовани зоз видео записами хтори ше находза на їх Ю’тюб каналу, вєдно зоз авторскима писнями. Успишно порушали и свою колекцию облєчива: маїци з краткима рукавами, дукси, качкети, беджи и жимски шапки з їх препознатлївим лоґо-типом. У гоч хторей хвильки мож наручиц даяки продукт з колекциї на їх веб предавальнї.

