Дзевятнїца до блаженей Йосафати

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пред Службу Божу у Водици, всоботу, 12. новембра, вирни ше започали модлїц дзевятнїцу до бл. Йосафати, першей шестри Служебнїци, односно сновательки шестрох СНДМ.

Икону зоз мощами шестри буду преношиц до храму, односно до простору у котрим ше будзе служиц Служба же би шицки вирни мали нагоду вимодлїц заступнїцтво бл. Йосафати у своїх потребох. Дзевятнїца ше модлї каждого дня, петнац минути пред Службу Божу.

Дзевятнїца ше закончи 20. новембра, кед по календару припада и дзень бл. Йосафати.

Виронаучни дзеци котри пририхтує ш. Авґустина Илюк, СНДМ, пририхтаю кратку драмску сличку о роздумованю блаженей о сухим квецику, котри може дзвигнуц думки до Бога.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)