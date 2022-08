РУСКИ КЕРЕСТУР – Вакцину процив Ковиду-19 китайского продукователя заинтересовани жителє можу прияц у здравственей амбуланти у Руским Керестуре, виявела руководителька амбуланти др Златана Надь.

Вакцину процив Ковиду-19 мож прияц у амбуланти кажди дзень окрем викенду, а пред тим ше треба явиц ґу лїкарови. Цо ше дотика вакцинох других продуковательох, їх мож прияц у Дому здравя у Кули.

