БЕОҐРАД/НОВИ САД – Медзинародни дзень людских правох означує ше 10. децембра од 1950. року на основи Общей декларациї Зєдинєних нацийох о людских правох принєшеней 1948. року, а хтора перша припознала право шицких людзох на живот, шлєбоду и безпечносц. Традицийно ше 10. децембра додзелює награда Зєдинєних нацийох у обласци людских правох, як и Нобелова награда за мир.

У Беоґрадзе Министерство за людски и меншински права у Доме Народней скупштини Републики Сербиї, нєшка з нагоди Медзинародного дня людских правох oд 11 годзин, орґанизує Дружтвени диялоґ „Же би нїхто нє бул вихабени – вочи означованю 75 рокох Универзалней декларациї о людских правох”.

У Новим Садзе на 18 годзин, у Покраїнскей влади, на пригодней шветочносци з нагоди 10. децембра, прида ше Покраїнске припознанє у обласци людских и меншинских правох „Людевит Мичатекˮ Сузани Куюнджич Остоїч, предсидательки Националного совиту бунєвацкей националней меншини.