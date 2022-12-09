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Медзинародни дзень людских правох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 20 Опатрене

БЕОҐРАД/НОВИ САД – Медзинародни дзень людских правох означує ше 10. децембра од 1950. року на основи Общей декларациї Зєдинєних нацийох о людских правох принєшеней 1948. року, а хтора перша припознала право шицких людзох на живот, шлєбоду и безпечносц. Традицийно ше 10. децембра додзелює награда Зєдинєних нацийох у обласци людских правох, як и Нобелова награда за мир.

У Беоґрадзе Министерство за людски и меншински права у Доме Народней скупштини Републики Сербиї, нєшка з нагоди Медзинародного дня людских правох oд 11 годзин, орґанизує Дружтвени диялоґ „Же би нїхто нє бул вихабени – вочи означованю 75 рокох Универзалней декларациї о людских правох”.

У Новим Садзе на 18 годзин, у Покраїнскей влади, на пригодней шветочносци з нагоди 10. децембра, прида ше Покраїнске припознанє у обласци людских и меншинских правох „Людевит Мичатекˮ Сузани Куюнджич Остоїч, предсидательки Националного совиту бунєвацкей националней меншини.

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