РУСКИ КЕРЕСТУР – Каждого дня од 9 – 12 годзин у парохиялних просторийох мож ше приявиц за пакецики котри буду подзелєни дзецом на св. Миколая у церкви.

Пакецики мож записац найпознєйше по 30. новембер под час роботи парохиялного уряду алє и през цали дзень. После роботного часу до уряду ше треба наявиц на парохиялне число телефона 025 703 386, або на мобилни телефон 060 713 77 12.

Цена пакецикох 500 динари.

