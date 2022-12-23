Новорочна предайна вистава нєшка у коцурскей школи

КОЦУР – У физкултурней сали Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре нєшка, 23. децембра, будзе отримана Новорочна предайна вистава.

Шицки котри того дня нащивя школски просториї годни поопатрац, алє и купиц рижни предмети, прикраски и инше цо школяре направели и пририхтали з помоцу своїх учителькох, наставнїкох и родичох.

Школяре и колектив коцурскей Школи поволали шицких валалчанох же би нащивели Новорочну предайну виставу, котра почнє на 9 годзин.

Плакату за тогорочну школску Новорочну предайну виставу зробела школярка осмей класи Теодора Ґайдош, чия робота була вибрана як найлєпша на розписаним конкурску предходних дньох у Основней школи.