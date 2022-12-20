НОВИ САД – На Ют’юб каналу Ruske slovo za dzeci обявена музична анимация сликовнїци „Кухня”, хтора концом прешлого року вєдно зоз вифарбйованку вишла як 6. и 7. кнїжка у едициї „Заградка”.

Музику на тексти зоз сликовнїци Ирини Гарди Ковачевич, Оксани Мудри Недич, Юлияна Папа и Силвестера Д. Макая викомпоновала Кристина Афич, хтора их и интерпретовала.

Авторка илустрацийох зоз сликовнїци и видеа Мария Ковачевич, анимацию поробела Аня Заґоричник, знїматель бул Яким Винаї, а музичне провадзенє Жарко Остоїч.