Од 9. по 11. септембер Друге стретнуце рускей младежи

ШИД – Од 9. по 11. септембер будзе отримане Друге стретнуце рускей младежи у орґанизациї Роботного цела за младих Националного совиту Руснацох и КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду.

Обчекує ше приход коло 20 младих од 15 по 30 роки з наших местох, а годно ше приявиц на телефон єдному з орґанизаторох Михайлови Ждинякови на число 069 843 26 41.

Окрем упознаваня и друженя буду орґанизовани нащиви Бикичу, Беркасову и Бачинцом потим спомни-хижи Сави Шумановича у Шидзе, будзе отримане преподаванє о Руснацох хторе порихта Радован Сремац зоз Шиду хтори писал о Руснацох з тих просторох, а и того року значни сеґмент стретнуцох будзе квиз на хторим ше екипи буду змагац и и учиц дацо нове.

Учашнїки буду змесцени и буду ше костирац як и прешлого року, у будинку Лєтнєй владическей резиденциї.

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