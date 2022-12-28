Оглашени други круг явного предаваня маєтку „АБЦ ФУД” АД

РУСКИ КЕРЕСТУР – У складзе зоз Законом о ликвидациї, предликвидацийни управнїк Любиша Єлич оглашел Друге предаванє маєтку длужнїка АБЦ ФУД АД по принципу явного збераня понуканьох за 6 пакети у власносци дакедишнєй керестурскей хладзальнї.

Маєток котри бул подзелєни до 11 окремних цалосцох, на першим явним предаваню предате 5 пакети, котри могло купиц окреме, нєзависно єден од другого, тераз у другим кругу явного предаваня остали 6 пакети котри тиж мож купиц окреме, нєзависно єден од другого, котри нє предати у першим кругу явного предаваня.

Право участвованя у поступку предаваня, односно купованя маєтку котри понукнути на предай маю шицки правни и физични особи. Минималне понуканє котре купец треба же би дал, то 20 одсто, або вецей од преценєней вредносци.

Предайну документацию мож превжац найпознєйше по 19. януар 2023. року, а исти датум и остатнї дзень за уплацованє депозиту.

Явне отверанє понуканьох другого кругу будзе отримане 24. януара 2023. року, на адреси Маршала Тита 89, у просторийох над дакедишню Ерсте банку у Руским Керестуре, з початком на 12 годзин у присустве комисиї за отверанє понуканьох.