Октоберска награда додзелєна Владимирови Сабадошови

ЗОМБОР – Октоберска награда города Зомбора, пияток 21. октобра, у Велькей сали будинка „Жупания” додзелєна дипломованому инженєрови польопривреди Владимирови Сабадошови зоз Зомбора.

Добитнїк городского припознаня з нагоди означованя Дня ошлєбодзеня у Другей шветовей войни Владимир Сабадош директор Польопривредней фаховей служби Зомбор од 1992. року, а у його мандату Польопривредна фахова служба Зомбор була ношитель и партнер вецей медзинародних проєктох. Сабадош и длугорочни предсидатель управного одбору ЗЗ Аґродунав зоз Каравукова.

Октоберска награда города Зомбора додзелює ше з нагоди дня означованя ошлєбодзеня Города од фашистичней олупациї 21. октобра, як окремне припознанє за окремни резултати у вецейрочней роботи, односно як награда за тирваце животне дїло.

