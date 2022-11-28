Отримани и Рочни концерт КПД „Дюра Киш“

ШИД – У Руским доме всоботу отримани Рочни концерт КПД „Дюра Киш“ на хторим ше представели Старша шпивацка ґрупа дружтва з венчиком руских и сербских народних шпиванкох под руководством Снежани Лазич, а провадзел их оркестер Дружтва под управу Драґана Макивича. Наступела и Младша шпивацка ґрупа под руководством Наташи Еделински Миколка хтора а капела одшпивала венчик руских народних шпиванкох.

Концерт бул преткани з наступом школярох основних школох зоз Шиду, Беркасова, Бикичу и Бачинцох хтори пестую руски язик з елементами националней култури як виборни предмет, а пририхтала их наставнїца Наташа Еделински Миколка Школяре рецитовали писнї и писньочки познатих руских поетох, а концерт закончени з їх наступом кед вєдно одшпивали шпиваку „Меркуй, меркуй рибару“.

Концерт почал з минуту цихосци за Мирослава Папданка, вецейрочного предсидателя Скупштини дружтва и члена Управного одбору хтори нєдавно умар у 66. року живота.

Спред локакней самоуправи концерт провадзел предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович, а сала Руского дому була прикрашена з малюнками малярки Андєлки Античевич з Беркасова.

Пред концертом за школярох отримана презентация диґиталних анимацийох Лани Штранґар, школярки осмей класи ОШ „Петро Кузмяк“з Руского Керестура, хтора и виложела свойо рисунки и указала роботу диґиталней анимациї, а школяре з єй помоцу тиж пробовали дацо диґитално нарисовац.