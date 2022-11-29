Отримани наукови сход ,,История населєньох општини Жабель”

ЖАБЕЛЬ – После промоциї Зборнїка роботох ,,История населєньох општини Жабель, кнїжка 1”, у Општинскей народней библиотеки (ОНБ) ,,Велько Петрович” отримани рочни наукови сход ,,История населєньох општини Жабель” у орґанизациї Матици сербскей, Општини Жабель и жабельскей библиотеки.

Сход отворел директор ОНБ ,,Велько Петрович”, а предсидатель Општини Жабель Урош Раданович визначел кельо важне сотруднїцтво зоз Матицу сербску и же му мило же Матица сербска препознала богате историйне нашлїдство жабельскей општини.

Сходу присуствовали историчаре, археолоґове, етнолоґове, музеолоґове и виучоваче литератури и сучасней култури. На сходу участвовала и Любица Отич зоз Дюрдьова, спред Музею Войводини. Вона мала викладанє на тему ,,Здогадованє на Яшу Бакова (1906-1974)”, хторе ше указало як драгоцини културно-историйни увид до постояня велїх визначних особох хтори пре рижни околносци остали у циню.