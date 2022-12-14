Подзелєни автошедзиска за безпечни превоз дзецох

ВЕРБАС – З потримовку Аґенциї за безпечносц транспорту Републики Сербиї, Совит за безпечносц транспорту општини Вербас, 12. децембра орґанизовал нову едукативну трибину пошвецену унапредзеню безпечносци дзецох у транспорту, пренєсол општински сайт.

Тема трибини була правилне хаснованє дзецинских автошедзискох и перше службенїки Полицийскей станїци Вербас и члени Совиту за безпечносц транспорту, а потим и присутни родичи, могли упознац ше зоз значносцу хаснованя системох защити за дзеци. Тиж, на практичних прикладох могло видзиц як ше правилно поставя и хаснує дзецинске шедзиско. Попри обуки котрей присуствовали, родичом бебох подзелєни и 55 дзецински автошедзиска.

Спрам податкох Аґенциї за безпечносц транспорту, дзеци старосци до трох рокох коло 70 одсто родичох превожи у автошедзискох. Дзеци до пейц рокох старосци з хаснованьом спомнутих шедзискох превожи приблїжно половка родичох. По сообщеню, за похвалу же ше остатнїх рокох тоти проценти звекшую, а зоз тим и сама безпечносц наймладших.

Як визначене на отриманей трибини, општина Вербас у самим верху по ступню хаснованя автошедзискох. Заш лєм, исную числени препущеня и гришки котри ше прави при превозу дзецох у превозки, прецо фаховци з Аґенциї за безпечносц транспорту з тей нагоди окреме на тото обрацели увагу присутним.