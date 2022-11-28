Руски културни центер отримал Рочни концерт

НОВИ САД – Руски културни центер (РКЦ) Нови Сад всоботу, 26. новембра отримал Рочни концерт на хторим наступели шицки секциї и ґрупи новосадского Дружтва хтори активно робели у його 76. сезони.

На концерту хтори отримани у просторийох Словацкого културного центру „Павел Йозеф Шафарик” у сушедстве новосадскей матки окреме акцентовани ювилей Хора ”Гармония” хтори того року означує 15. рочнїцу снованя, успих Женскей шпивацкей ґрупи „Версе” хтора победзела на тогорочним Фестивалу жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” у Дюрдьове, як и окреме активна Фолклорна ґрупа ветеранох хтора того року зазначела числени замерковани наступи на фестивалох и манифестацийох у нашей жеми и реґиону.

Рочни концерт отворели наймладши члени РКЦ – Дзецински хор составени зоз школярох хтори ходза на годзини руского язика зоз елементами националней култури як виборного предмета у новосадских школох при учителькох Ана-Мариї Рац и Олї Яковлєв, потим рецитаторки Теодора Рамач, Мартина Фейди и Лана Вучинович, Никола Вукмирович на тамбурки и Кристина Ковач хтора з провадзеньом Дзецинского хора одшивала нумеру „Перше товаришство”.

Хор „Гармония” под руководством дириґентки Сузани Ґрос-Маркович виведол вибор духовних и народних композицийох зоз свойого репертоару, а як солиста у шпиванки „Ружи, червени ружи” наступел Йовґен Надь. Потим наступели Хлопска шпивацка ґрупа РКЦ и Женска шпивацка ґрупа „Версе” хтори под руководством Борута Павлича пестую традицию вецейгласного шпиваня у новосадскей Матки.

Фолклорна ґрупа ветеранох чий хореоґраф Миломир Шайтош на Рочним концерту три раз виходзела на бину. Перше виведли венчик руских танцох зоз Бачкей и Сриму, потим сербски танци зоз Војводини, а на концу хореоґрафию „Раковєцки кучений танєц” зоз Горнїци.

На Рочним концерту як солистки наступели и нашо реномовани интерпретаторки Ана Римар-Симунович и Саня Дивлякович, чийо шпивацки початки цесно вязани за новосадску Матку, а свой блок на концерту мала и “Рутен треш орхестра” Мирослава Папа хтора виведла инструментал под назву „Фантазия на етно теми”.

Окрем у а капела нумерох и у даскельо точкох дзе хаснована музична матрица, шицких учашнїкох на концерту провадзели Иван Лїкар на гармоники и Орхестра РКЦ под руководством Мирослава Папа. Конферансу водзела Марина Хома, а отримованє Рочного концерту финансийно потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци, Управа за културу Городу Нового Саду и Национални совит Руснацох.