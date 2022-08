Теодор Штранґар освоєл треце, Марко Колошняї штварте место

СРИМСКА МИТРОВИЦА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Того викенду у Сримскей Митровици, отримане Поєдинєчне першенство Войводини за младших пионирох, на хторим участвовали и двойо атлетичаре клубу „Русинˮ – Теодор Штранґар и Марко Колошняї.

На Войводянским першенстве, всоботу 20. авґуста, на Атлетским стадиону у Сримскей Митровици, змагал ше Теодор Штранґар хтори у дисциплини скаканя до висока завжал 3. место односно бронзову медалю зоз скоком од 1,25 метери, як и Марко Колошняї хтори ше змагал у руцаню вортексу и у руцаню кулї, и вон звекшал свой особни рекорд у обидвох дисциплинох, та зоз кулю хтору руцел 8,61 метер освоєл штварте место. Маркови треце место вимкло за єден центиметер, понеже трецопласовани змагатель кулю руцел 8,62 метери.

Обидвоме атлетичаре свойо резултати буду мац нагоду злєпшац такой на соботу, 27. авґуста, тиж у Сримскей Митровици, кед наступя на Першенстве Сербиї за младших пионирох.

