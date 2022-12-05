У Коцуре означени Дзень парохиялного Каритасу „Марийов дом”

КОЦУР – У просторийох парохиялного Каритасу „Марийов дом” у Коцуре внєдзелю, 4. децембра, преславени Дзень коцурского парохиялного Каритасу, котри активисти и волонтере на швето Воведениє штварти рок означую.

Координатор коцурского парохиялного Каритасу Янко Салонтаї привитал шицких присутних котри пришли возвелїчац тото швето, и як визначел, то нагода же би ше шицки здогадли Марийового служеня и придаваня Господу Богу на служенє до храму. Улога Каритасу, додал, то служенє людзом у потреби, а ми би, провадзаци Марийов приклад, требали мац сочуствия за тих котри у потреби, нє остац ровнодушни.

Шестра Євсевия Мудранинець зоз коцурского Манастира за тоту нагоду пририхтала писню котру шицки присутни вирни вєдно одшпивали, як и бешеду о Пречистей Дїви Мариї и подїї зоз Святого писма Благовищенє, котра шицких наведла на роздумованє.

Вєдно зоз активистами и волонтерами, означованю Дня коцурского парохиялного Каритасу присуствовали и члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици.

На концу, у роздумованю и бешеди о значеню того швета, шицки присутни парохиянє препровадзели приємне пополаднє у просторийох коцурского парохиялного Каритасу.