У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Треце число новинох „Руске слово” вишло у шветочним виданю, у написох на бокох рубрики „Нашо места” призначене як у дзепоєдних подручних канцеларийох Националного совиту и других местох преславене Националне швето Руснацох.

Пригодне слово нашим читачом, алє и шицким Руснацом з нагоди швета, упутел предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац, а директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош у своїм тексту визначел значносци Коцура за нашу заєднїцу у 260. року од присельованя Руснацох до того места, хторе домашнї тогорочней централней преслави Националного швета Руснацох у Сербиї.

У рубрики Тижньовнїк звит зоз 4. схадзки Националного совиту Руснацох, док Економия пише о Рочней скупштина Здруженя ремеселнїкох у Руским Керестуре.

Рубрика Култура и просвита понука розгварку зоз наставнїцу руского язика у општини Шид Наташу Еделински Миколка, а на Людзе, роки, живот наш госц: Ириней Папуґа зоз Шиду.

Духовни живот приноши вистку же ше керестурска парохия св. оца Миколая зоз благодарну Службу Божу приключела ґу означованю Националного швета. На Спорту мож пречитац о Сонї Сабадош, хтора активна на маратонох и у горяцтве.

У тим чишлє рубрика Горуци тепши, а як додатки вишли Руске словечко и Дом и фамелия.