Людзе, роки, животРуске словоТексти

У Сриме є уж як дома

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 71 Опатрене

Пейц роки прешло од того часу кед Люба Бобаль зоз України (валал Имстичево при Мукачове) зоз Закарпатскей обласци, пришла до Сриму. Одала ше за Деяна Бобаля и пришла жиц до Бикичу.

Пред штирома роками зме писали о тим як ше Люба и Деян упознали, контактовали, а вец побрали. Ознова зме ришели нащивиц Бобальових и дознац як ше Люба, хтора по фаху наставнїца українского язика и вихователька, присподобела у новим штредку.

Бобальова фамелия за шицки тоти роки звекшана за сина Стефана хтори ма штири роки и младшого Николу хтори два роки младши.

Люба нам щиро на початку розгварки гвари же ше чувствує як дома нє лєм у Бикичу, алє и кед пойдзе до Шиду, або  гоч хторого другого валалу або городу у Сербиї.

ДУХОВНИ БОК БАРЗ ВАЖНИ

 – Научела сом бешедовац и по руски, и по сербски. Своїм дзецом писньочки приповедам по українски, бо українска култура богата и сцем дацо з того богатства пренєсц и на нїх. Тераз кед хлапци кельо-тельо подросли, почала сом активно ходзиц и до церкви, а и шпивам вєдно зоз дзиячку Любицу Романову и женми хтори тиж з ню шпиваю на богослуженьох. У України сом ходзела до церкви одмалючка, а вец и на виронауку. Ище теди сом научела шпивац цалу Службу Божу, та зме нащивйовали и други нашо парохиї по України – приповеда наша собешеднїца.

Люба напомина же духовносц и вира барз значни за чловека и прето то преноши и на свойо дзеци и помали и вони уж одходза до церкви на Служби Божо, же би знали и почувствовали цо то Вилїя, Крачун, и яке значенє ма Велька ноц або Пасха, а и други нашо векши швета. И сама припознава же вше сце дацо нове научиц, та так було и кед ше вирни у Бикичу того року пририхтовали за привит Водицовей икони. Теди вєдно зоз женми хтори шпиваю у церкви научела ище даскельо нови духовни писнї хтори  шпивани на Служби Божей з нагоди привиту Водицовей икони.

Люба тиж активна и кед треба участвовац у пораєню и прикрашованю церкви, або простору коло нєй, а понеже люби шпивац, дзечнє ше придружела и ґу Женскей жридловей шпивацкей ґрупи „Бикичанки” у КПД „Иван Котляревски” и люби шпивац шпиванки односно репертоар хтори жени научели з руководительку ґрупи Драґану Ґлувня Бабич.

ҐАЗДИНЯ И У КУХНЇ

Остатнї роки часто у медийох слухаме и о економским змоцньованю женох на валалє, а Люба праве таки приклад. Слово о продукциї колачох и тортох по чим Люба уж постала препознатлїва нє лєм у валалє алє и ширше, а окреме же нєшкайши можлївосци презентациї прейґ интернету заслужни же би о єй роботи дознал  цо ширши круг людзох.

 – Перше сом почала печиц колачи и торти як и кажда ґаздиня, кед було даяке швето нашей фамелиї. Госци хтори приходзели и коштовали понукнуте, гварели ми же им ше барз пача колачи и торти, та ми вец и суґеровали же бим ше лапела до тей роботи и почала предавац. Послухала сом их, и наисце ми значело кед ми дацо похвалєли, та сом ше так и одшмелєла. Почала сом перше зоз такволанима дробнима колачми, а вец и зоз тортами и наисце добре рушело. Задовольна сом гвари –  Бобальова.

Наша собешеднїца припознава же єй у тей новей роботи помогло и тото же велї познаю єй супруга Деяна и швекру Невенку, та гвари же и то причина же  од нєй поручую колачи. Спочатку и колачи и торти були за муштериї у валалє, а вец помали роботу преширела и до Шиду, Адашевцох, Илинцох и других валалох и околних местох.

Кед шицко спатри, Люба вериц нє може же так швидко прешли скоро пейц роки як ше одала и пришла жиц до Бикичу. Задовольна є зоз тим цо потераз посцигла, а найвекше богатство гвари же то праве фамелия од хторей достава вельку потримовку, творчу и позитивну енерґию.

УПОЗНАВА ШТРЕДОК

Гоч є уж пейц роки у Сербиї, Люба нам гвари же помали упознава и менталитет людзох хтори и ту подобни як и у України дзе одросла. Упознала зоз супругом Деяном и дзецми и городи як цо Нови Сад, потим Биєлїну и велї други места. Нащивйовали вєдно и нашо фестивали и манифестациї у Войводини.

РОБОТА И ЗВОНКА ОБИСЦА

Деян Бобаль предсидатель Совиту МЗ Бикич и предсидатель КПД „Иван Котляревски”, алє є познати и по продукциї овоци, та нам Люба гвари же кед треба помоц у овоцнїку и загради, вона вше порихтана. Бобальово продукую брескинї, черешнї , вишнї , ягоди и грозно.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Руска мисия виховательки Ирини Рот (I)

Почина 54. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї

У Новим Садзе ювилейни 20. Фестивал малих сценских...

Рочни концерт Етно ґрупи „Василис” нєшка у Дюрдьове

Пририхтованє за Националне швето Руснацох