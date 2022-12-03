У Сриме є уж як дома

Пейц роки прешло од того часу кед Люба Бобаль зоз України (валал Имстичево при Мукачове) зоз Закарпатскей обласци, пришла до Сриму. Одала ше за Деяна Бобаля и пришла жиц до Бикичу.

Пред штирома роками зме писали о тим як ше Люба и Деян упознали, контактовали, а вец побрали. Ознова зме ришели нащивиц Бобальових и дознац як ше Люба, хтора по фаху наставнїца українского язика и вихователька, присподобела у новим штредку.

Бобальова фамелия за шицки тоти роки звекшана за сина Стефана хтори ма штири роки и младшого Николу хтори два роки младши.

Люба нам щиро на початку розгварки гвари же ше чувствує як дома нє лєм у Бикичу, алє и кед пойдзе до Шиду, або гоч хторого другого валалу або городу у Сербиї.

ДУХОВНИ БОК БАРЗ ВАЖНИ

– Научела сом бешедовац и по руски, и по сербски. Своїм дзецом писньочки приповедам по українски, бо українска култура богата и сцем дацо з того богатства пренєсц и на нїх. Тераз кед хлапци кельо-тельо подросли, почала сом активно ходзиц и до церкви, а и шпивам вєдно зоз дзиячку Любицу Романову и женми хтори тиж з ню шпиваю на богослуженьох. У України сом ходзела до церкви одмалючка, а вец и на виронауку. Ище теди сом научела шпивац цалу Службу Божу, та зме нащивйовали и други нашо парохиї по України – приповеда наша собешеднїца.

Люба напомина же духовносц и вира барз значни за чловека и прето то преноши и на свойо дзеци и помали и вони уж одходза до церкви на Служби Божо, же би знали и почувствовали цо то Вилїя, Крачун, и яке значенє ма Велька ноц або Пасха, а и други нашо векши швета. И сама припознава же вше сце дацо нове научиц, та так було и кед ше вирни у Бикичу того року пририхтовали за привит Водицовей икони. Теди вєдно зоз женми хтори шпиваю у церкви научела ище даскельо нови духовни писнї хтори шпивани на Служби Божей з нагоди привиту Водицовей икони.

Люба тиж активна и кед треба участвовац у пораєню и прикрашованю церкви, або простору коло нєй, а понеже люби шпивац, дзечнє ше придружела и ґу Женскей жридловей шпивацкей ґрупи „Бикичанки” у КПД „Иван Котляревски” и люби шпивац шпиванки односно репертоар хтори жени научели з руководительку ґрупи Драґану Ґлувня Бабич.

ҐАЗДИНЯ И У КУХНЇ

Остатнї роки часто у медийох слухаме и о економским змоцньованю женох на валалє, а Люба праве таки приклад. Слово о продукциї колачох и тортох по чим Люба уж постала препознатлїва нє лєм у валалє алє и ширше, а окреме же нєшкайши можлївосци презентациї прейґ интернету заслужни же би о єй роботи дознал цо ширши круг людзох.

– Перше сом почала печиц колачи и торти як и кажда ґаздиня, кед було даяке швето нашей фамелиї. Госци хтори приходзели и коштовали понукнуте, гварели ми же им ше барз пача колачи и торти, та ми вец и суґеровали же бим ше лапела до тей роботи и почала предавац. Послухала сом их, и наисце ми значело кед ми дацо похвалєли, та сом ше так и одшмелєла. Почала сом перше зоз такволанима дробнима колачми, а вец и зоз тортами и наисце добре рушело. Задовольна сом гвари – Бобальова.

Наша собешеднїца припознава же єй у тей новей роботи помогло и тото же велї познаю єй супруга Деяна и швекру Невенку, та гвари же и то причина же од нєй поручую колачи. Спочатку и колачи и торти були за муштериї у валалє, а вец помали роботу преширела и до Шиду, Адашевцох, Илинцох и других валалох и околних местох.

Кед шицко спатри, Люба вериц нє може же так швидко прешли скоро пейц роки як ше одала и пришла жиц до Бикичу. Задовольна є зоз тим цо потераз посцигла, а найвекше богатство гвари же то праве фамелия од хторей достава вельку потримовку, творчу и позитивну енерґию.

УПОЗНАВА ШТРЕДОК

Гоч є уж пейц роки у Сербиї, Люба нам гвари же помали упознава и менталитет людзох хтори и ту подобни як и у України дзе одросла. Упознала зоз супругом Деяном и дзецми и городи як цо Нови Сад, потим Биєлїну и велї други места. Нащивйовали вєдно и нашо фестивали и манифестациї у Войводини.

РОБОТА И ЗВОНКА ОБИСЦА

Деян Бобаль предсидатель Совиту МЗ Бикич и предсидатель КПД „Иван Котляревски”, алє є познати и по продукциї овоци, та нам Люба гвари же кед треба помоц у овоцнїку и загради, вона вше порихтана. Бобальово продукую брескинї, черешнї , вишнї , ягоди и грозно.