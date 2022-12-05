Вечар пошвецени народнєй шпиванки

ДЮРДЬОВ – Етно ґрупа „Василис” зоз Дюрдьова всоботу, 3. децембра, отримала свой рочни концерт у преполней сали Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”.
Вони ше публики представели зоз народнима сербскима шпиванками.
На концерту, як госци, участвовали Дзивоцка шпивацка ґрупа Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, Женска шпивацка ґрупа Хора „Розанов” зоз Дюрдьова, Хор „Пасторала” зоз Жаблю и Камерни оркестер Културно-уметнїцкого дружтва „Светозар Маркович” зоз Нового Саду.
Концерт потримали Општина Жабель и Месна заєднїца Дюрдьов.