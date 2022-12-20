Веселе друженє з коцурскима моторкашами

КОЦУР – З нагоди наиходзацих новорочних и крачунских шветох внєдзелю, 18. децембра, члени коцурского Мото-клуба „Пеґасус”, у сотруднїцтве зоз Туристичну орґанизацию општини Вербас и жителями Коцура орґанизовали интересантну подїю у центре валала.

На площи опрез коцурского Дома култури було отримане красне друженє з моторкашами пооблєканима до Дїдох Мразох, а збогацене є з лакотками, колачами, ошвиженьом, цеплим чайом, вареним вином и музику. Весели дзецински твари, ошмихи и крачунски и новорочни шпиванки виполнєли валалски улїчки.

За дзеци були обдумани рижни интересантни змисти и аниматоре, було и рисованє по тварох, а моторкаше у червених шапочкох им подаровали и рижни дарунки, лакотки, а ту були и богати етно столи женох зоз коцурских здруженьох Активу женох зоз КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”.

Анї нїзка температура того дня нє зопарла вельке число нащивительох же би уживали у красним друженю зоз байкерами до пополадньових годзинох у центре валала.

По словох предсидателя Мото-клуба „Пеґасус” Дюли Байора, у орґанизациї участвовали и помогли, окрем Туристичней орґанизациї општини Вербас, и Месна заєднїца Коцур, Основна школа „Братство єдинство”, пастор Євангелскей церкви Александар Суботин и КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”.

Орґанизаторе барз задовольни зоз одволаньом и нащивителями як з валалу, так и з околних местох, а як визначел Байор, найвекша награда им нашмеяни твари наймладших. План им же би отримованє тей манифестациї прешло до традициї и же би каждого року на таки способ обрадовали шицки дзеци з валалу и з радосцу их уведли до крачунских и новорочних шветох.