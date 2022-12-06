Вистава „Диґитални идентитет” Ярослава Планчака

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз самостойну виставу „Диґитални идентитет” уметнїка Ярослава Планчака, 3. децембра, почал тогорочни Драмски мемориял.

Автор представел 69 роботи, односно фото-колажи автопортретох и портретох, хтори творя процес будованя його диґиталного идентитету. Уметнїк Ярослав Планчак нє барз познати рускей явносци, понеже твори звонка валалу, а вистава указала же свой швет нашол праве през диґиталну уметносц.

Серия його роботох представя виглєдованє идентитета у диґиталним швеце, зоз твореньом розличних особох през приказ авто-портретох.

Ярослав Планчак, Керестурец, народзени є 1988. року. Першу уметнїцку роботу достал у французкей медийней хижи „Publicis” дзе бул дизайнер. После усовершованя у у фото-студию „Canon M” почал робиц як нєзависни уметнїк. Виражує ше през традицийни и диґитални визуални медий – рисунок, видео-монтажа, фотоґрафия, мурал.