За шпиванку нїґда нє позно

Веру Салонски нє мож нє спомнуц кед приповедаме о шпиваню. Окреме у Дюрдьове. Нєт тей манифестациї, або фестивала на хторим ше вона нє зяви и нє зашпива. Єй красни, препознатлїви глас занавше зазначени у музичним фундусу Радия и Телевизиї Войводини, та и ширше.

Вера Салонски народзена у Штутґарту, у Нємецкей, и перши писньочки хтори научела шпивац були праве на нємецким язику.

– Мойо перше здогадованє на часи кед сом ище вше жила у Нємецкей то праве тоти часи кед сом ходзела до оводи. Там зме барз вельо шпивали, a и дзень-нєшка ше здогадуєм шицких писньочкох хтори сом теди научела – почина Вера бешеду од наймладших рокох хтори були капча з музику.

– Кед сом наполнєла пейц роки, приселєли зме ше до Дюрдьова и ту сом почала ходзиц до оводи. Моя вихователька була Наташа Голубова, хтора старшим ґенерацийом барз добре позната. Велї дзецински писньочки на руским язику праве вона написала и компоновала, а тоти писнї и нєшка жию. На тот способ традиция шпиваня при мнє, кед то мож так повесц, почала у Нємецкей, а предлужена у Дюрдьове – гвари наша собешеднїца.

МУЗИКА ПРЕЗ ЦАЛИ ЖИВОТ

Вера од початку вязана за музику. Єй оцец барз крашнє шпивал и перши шпиванки по руски ю праве вон научел. Добре памета першу крачунску шпиванку, коляду ,, В Вифлеєми новина”, научену ище у Нємецкей. Тиж и оцова шестра Павлина Салонски крашнє шпивала. Вона була солиста у Радио Новим Садзе и шпивала у руских емисийох. Вера ше мала на кого упатрац.

– Кед сом почала ходзиц до основней школи, тиж зме вельо шпивали зоз учительку Катицу Римски. През цале свойо школованє, и у основней и у штреднєй школи, шпивала сом у школским хору. Мала сом вельо щесца же шицки коло мнє шпивали и же то шицким було наисце важне. Нєшка, нажаль, ситуация иншака. Мой син ходзи до першей класи и обачела сом же вони барз мало шпиваю и же музики нє даваю таку вельку важносц – заключує Вера.

Кед почала ходзиц до пиятей класи почала танцовац, источашнє и у младшей и у старшей фолклорней ґрупи у Културно-уметнїцким дружтве ,,Тарас Шевченко”. Вера шпивала и у Дзивоцкей шпивацкей ґрупи того дружтва. А праве зоз тей ґрупи ,,вироснул” Хор ,,Розанов”, у хторим Вера длугорочни член.

Салонскова шпивала и у Шпивацкей ґрупи „Ђурђевак”, а тераз є у Етно-ґрупи ,,Василис” з Дюрдьова, вєдно зоз своїм супругом Драґолюбом хтори солиста и грає на пищалки. У франти люби повесц же и їх син член ,,Василису”, понеже ходзи з нїма на кажду пробу, а того року вєдно з нїма участвовал на гуманитарним концерту у Тителу, як и на Рочним концерту хтори нєдавно отримни у Дюрдьове.

Женска шпивацка ґрупа Хора Розанов на Рочним концерту Етно ґрупи Василис

КРАСНИ ПАМЯТКИ

– Велї роки сом сотрудзовала зоз Михалом Лїкаром. Велїм познате же за дзепоєдни з наших найкрасших новокомпонованих шпиванкох праве вон заслужни. Участвовала сом на велїх ,,Ружових заградкох” на хторих сом шпивала праве його писнї. Шпивала сом як солиста у дуету зоз Даниєлу Мушицки и у квартету зоз добре познату екипу – Даниєла Мушицки, Мирослав Кочиш, Михайло Колєсар. Єден час сом шпивала и у Женскей жридловей ґрупи чий руководитель на самим початку бул праве Михал Лїкар. Окрем зоз Лїкаром, сотрудзовала сом и зоз Нестором Пушкашом, а интересантне и тото же кед сом мала седем роки, бачика Нецу сом видзела на єдней свадзби, з хторей мам фотоґрафию з нїм як памятку. Теди сом нє могла анї задумац же єдного дня будземе вєдно шпивац. Участвовали зме на рижних наших манифестацийох и фестивалох, а можебуц наш найпознатши наступ бул на ювилейней 20. ,,Ружовей заградки” кед зме вєдно зоз Марком Радишичом одшпивали ,,Ноцну писню” – здогадує ше Вера.

Єдна з милших Верових памяткох то и путованє зоз Дружтвом на фестивал до Мадярскей на хторим вєдно зоз свою дзивку Александру Алису одшпивала писню Михала Лїкара ,,Ганїчко мила”.

ПОТРИМОВКА ИЩЕ ЯК ВАЖНА

Того року Вера участвовала у познатим музичним формату „Нїґда нє позно” (,,Никад ниje касно”). Вона ше у першим кругу змаганя публики и жирию представела зоз шпиванку ,,Ей, Дюрдьове мой”, а провадзели ю члени тамбурового оркестра: Алексей Кухар, Марко Тодорович, Петро Хромиш и Владимир Горняк, зоз дюрдьовского Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”. Вона ше зоз своїм гласом и наступом попачела и публики и жирию и пласовала до шлїдуюцого круга змаганя.

На знїманю емисиї Нїґда нє позно

– Барз красни коментари сом чула после емисиї и шицким ше пачело же сом ше представела зоз писню о нашим валалє. Велї ми гварели же аж и заплакали кед ме слухали и то ми єден з найкрасших комплиментох. Мило ми кед слухаче препознаю емоцию хтора виходзи зоз шерца и души. Тераз предо мну нови круг змаганя, а емисию годно патриц 25. децембра.

Наступ з першого круга спомнутей емисиї мож найсц на Ют’юбу – закончує зоз ошмихом Вера нашу приповедку о шпиваню.

ДОК ЧЕКА ДРУГИ КРУГ

– За мойо участвованє у емисиї ,,Нїґда нє позно” найвекши заслуги ма моя шестринїца Таня Рис хтора ме и приявела до емисиї и була ми потримовка у першим кругу. Барз ми мило же ме у тим, окрем моїх наймилших, потримали и мойо Дюрдьовчанє, алє потримовка и красни слова ми сцигую аж и зоз других континентох, зоз Австралиї и Канади – гвари Вера Салонски.