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Жиц зоз шерцом без гранїцох

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 104 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стари и нови члени руху Фоколару зоз цалей Сербиї, млади фамелиї, симпатизере и шицки котри заинтересовани упознац тот рух стретню ше на соботу, 3. децембра од 9:30 по 16 годзин у велькей виронаучней сали.

Стретнуце почнє на 10 годзин зоз уводну тему „Жиц зоз шерцом без гранїцох” котру обробела Марґарет Карам. Служба Божа будзе отримана на 12:30 годзин, а после павзи за полудзенок, котри кажде хто приходзи треба же би вжал зоз собу, будзе предлуженє дзе ше представя дзепоєдни апсекти з конкретного живота. Стретнуце ше закончи после папового порученя.

Циль стретнуца же би кажде преглїбел свой духовни живот же би скапали гранїци котри нас завераю до себе. Як цо Марийово руки отворени каждому до облапеня, и дзвери того стретнуца отворени каждому.

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