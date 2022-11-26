Знєйце нови каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” за XI-XII 2022

НОВИ САД – Обновени електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” (документ у PDF формату), односно верзия од 24. новембра 2022. року.

Нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово” можеце зняц на тим линку .

У списку єст 140 наслови кнїжкох и публикацийох од 1995. по 2021. рок, а виражени и цени попуста од 30 одсто. Остатнї наслови котри вишли концом новембра 2022. року.

У каталоґу наведзени и наслови кнїжкох котри розпредати, а то осем углавним нови видaня за дзеци и сликовнїци. Дзепоєдни з нїх мож безплатно зняц у ПДФ формату зоз нашей кнїжкарнї, односно сайту НВУ „Руске слово” .

Од 24. новембра, почала велька акция – 30 одсто попуст на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза. Уж традицийна акция на скоро шицки кнїжки (окрем на Мацерову руску кухарку) будзе тирвац по 6. януар 2023. року.

Нови кнїжки з Видавательного плану 2022. подрагшели и буду коштац 500 динари, а на попусту 350 динари. Векшина кнїжкох з прешлих рокох будзе коштац 210 динари.

На тих акцийох окреме вельке интересованє за кнїжки за дзеци, а виданя по барз вигодней цени годно купиц прейґ колпортерох по наших местох, у представительствох НВУ „Руске слово” у Новим Садзе на адреси Футожска 2, треци поверх од 9 по 14 годзин телефон 021/6613-697; у Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на другим поверху и на телефон 025/703-311 од 9 по 13 годзин.

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.

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