Досц добре поробени пробни Закончуюци испит

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пробни закончуюци испит робел и 21 школяр осмей класи керестурскей школи „Петро Кузмяк”. Пияток, 25. марца, поробели тести зоз математики, а ютредзень, 26. марца, ришовали руски язик як мацерински и такой потим и комбиновани тест.

На пробних испитох школяре були подзелєни до двох ґрупох зоз по єдним наставнїком, випочитовани шицки предписаня яки сцигли зоз Министерства, бо того року су ришовани у учальньох, а задатки були преважно на заокружованє и дописованє.

Як дознаваме, резултати нє буду обявени явно, алє общи упечаток и резултат же ше школяре найбаржей знашли зоз руским язиком, а подєднаки резултати зоз математики и комбинованого тесту.

Наставнїки будуцу роботу вочи дальшим пририхтованьом унапрямя праве на гришки и обласци котри були чежши за ришованє.

Конєчне покладанє закончуюцих испитох, пре предлуженє школского календару, будзе 27, 28. и 29. юния.

