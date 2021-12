За викенд Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2021”

КОЦУР – У просторийох Дома култури у Коцуре през днї викенду, 11. и 12. децембра, у орґанизациї Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад будзе отримани Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2021”, того року єденасти по шоре.

На соботу, 11. децембра, з початком на 18 годзин, у голу Дома култури будзе отверанє вистави карикатурох. На єдним з двох паноох будзе представена ретроспектива потерашнїх карикатурох, а на другим паноу будзе вибор зоз дзешецрочних активносцох Дружтва понеже, як визначели орґанизаторе, дзешата рочнїца Медзинародного фестивалу гумору и сатири нє була означена. Першого дня Фестивалу, после вистави, будзе и промоция кнїжкох лауреатох котри буду обявени того вечара.

На нєдзелю, 12. децембра, на 17 годзин почина Централна манифестация „Коцурскей чутки 2021”. Перша часц програми, „Коцурска чуточка”, пошвецена дзецом и плановане же би ше ту представели наймладши зоз музичнима и ґлумецкима точками. Наступя и школяре зоз коцурскей Основней школи „Братство єдинство” котри ше представя зоз даскелїма скечами и танєчнима точками, а будзе одбавена и кратка театрална представа котру написала Катарина Фейди.

Друга часц Централней манифестациї того вечара то „Коцурска чутка”, дзе ше у музичней часци представя учашнїки зоз Руского Керестура, Вербасу, Нового Саду, як и домашнї зоз Коцура. Того вечара преглашени буду и побиднїки по шицких конкурсох котри були розписани з нагоди тогорочного Фестивалу гумору и сатири „Коцурска чутка”.

По законченю програми, у голу Дома култури буду и етно столи котри пририхтаю членїци Активу женох Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва”, та ше шицки нащивителє годни ошвижиц, коштовац рижни слани и сладки лакотки и препровадзиц приємни хвильки у друженю.

Фестивал уключени до гуманитарней акциї збераня помоци за хлапца Панайотов Йована зоз Коцура, за чийо лїченє и регабилитацию ше уж длугши час орґанизую рижни акциї.

Манифестацию Медзинародни фестивал гумору и сатири „Коцурска чутка 2021” потримал Национални совит Руснацох, Завод за културу войводянских Руснацох и ґенерални покровитель Туристична орґанизация општини Вербас.

