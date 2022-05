За нащивительох хтори купя карту порихтани пейц награди

НОВИ САД – Нащивителє, хтори на 89. Медзинародни польопривредни саям войду з купенима картами, за награду можу достац – два трактори, прикоч, пирскачку и розсиповач.

Аґропанонка щешлївим добитнїком подарує трактор Беларус 82.1 и розсиповач ХМС-а. МБВ дарує пирскачку Бадили од 600 литри и прикоч Палазоґлу за до 10 тони терхи, а Ките ДОО дарує трактор Джон Дир 5045Д.

За участвованє у дарунок-бависку треба на купеней уходнїци написац глєдани податки и уруциц ю до шкатули хтора будзе прейґ драги Саямскей фонтани.

Купони з менами щешлївих добитнїкох буду вицагнути штварток, 26. мая, а уручованє наградох будзе пияток, 27. мая. Цена поєдинєчней карти 600 динари, а колективни коштаю 400 динари.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)