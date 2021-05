Кадети одбавели нєришено

БАЧКА ПАЛАНКА –У седмим колє ярнєй часци Першенства у Окружней кадетскей лиґи, внєдзелю 23. мая, кадети Русину одбавели нєришено у госцох, у Природним парку Тиквара процив екипи Крила Країни зоз Бачкей Паланки, а з резултатом 2:2 (2:0).

Гоч одношенє моцох на терену од самого початку було ровноправне, домашнї заш лєм перши посцигую ґол. Нєосторожносц Русиновцох коштала достатого ґолу, алє то нє зопарло хлапцох же би предлужели бавиц борбено и отворено. Нєодлуга ище єден ґол посцигую домашнї, а добри нагоди Луки Иличича и Александра Тому нажаль оставаю нєвихасновани.

Резултат доброго бависка лєпше було видно у другим полчасу, кед исти бавяче як и на прешлим змаганю у Бачким Петровцу – Божидар Чонка и Лука Иличич, даваю по ґол.

Перше на 2:1 зменшує Божидар Чонка хтори у 50. минути дава евроґол зоз 20 метерох, док у остатнєй, 90. минути, тиж єдно красне бице зоз 20 метерох дава и Лука Иличич хтори прави преобраценє и вировнує резултат на 2:2.

У другим полчасу, як и у першим, було ище даскельо красни нагоди – Давида Надя, Александра Тому и Неманї Ковачевича, хтори нажаль остали нєвихасновани, но упартосц же би посцигли цо лєпши резултат тирвала по сам конєц.

Кадети ФК Русин наступели у составе – Надь Д., Зорич, Бодянец, Няради, Иличич М., Чонка, Иличич Л., Тома, Ковачевич, Попов, Надь К., Стричко Ж..

Ґоли за Русин посцигли – Божидар Чонка и Лука Иличич.

До Керестура того викенду приходзи екипа Орлови зоз Бачкей Паланки, хтора хвильково 9. од 10 екипох на таблїчки, док Русин после того змаганя забера 6. место. Будзе то остатнє змаганє кадетох на домашнїм терену у тей першенственей сезони.

