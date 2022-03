Напад на Україну – напад на Европу

Русия 24. фебруара нападла на Україну. Тижнями Путиново сотруднїки и пропаґандисти твердзели же нє рихтаю войну, а вец вдерели зоз шицку силу. Цали швет огорчени прето же велька держава зламала шицки обецаня, зґажела медзинародне право и нємилосердно бомбардує вароши и валали. Руси сцу зменїц власц у Києве и поставиц там своїх слугох. Путин виявел же його циль – денацификовац и демилитаризовац Україну.

Кед у України и єст людзох хторим блїзка нацистична идеолоґия, сиґурно их нєт вецей як у Русиї, Сербиї, або Америки. Путин зна же предсидатель України Володимир Зеленски, посланїки у парламенту и власци на шицких уровньох вибрани на шлєбодних и демократичних виберанкох. Тото му и завадза – шлєбода и демократия у сушедней жеми. По його думаню то фашизем.

Швет огорчени пре вироламну, дзивяцку аґресию. Од русийских ракетох, бомбох и ґранатох гиню жени, дзеци, стари людзе. Горя квартельни будинки, шпиталї, фабрики, школи, доми култури… Руси жадаю звладац Україну и претвориц ю на колонию, яка була у царскей Русиї и у Совєтским Союзу. Медзинародна заєднїца похопела: кед Путин звлада єдну жертву, руши далєй. Таки як вон нєзаситни. Процив Русиї и єй водзацих функционерох уведзени нєзапаметани санкциї. Блоковани велї русийски банки, за русийски авиони заварти стотки аеродроми. Спортисти виключени зоз медзинародних змаганьох.

Путина розєдла одлучна українска одбрана. Вон раховал же його танки за два-три днї буду у Києве и же их жителє України дочекаю з хлєбом, солю и квецом. Очековал же його солдатох з радосцу привитаю поготов Руси, хторих у України єст даскельо милиони. Нє дочекал. Гражданє України, без огляду на националносц, нє зрадзую оцовщину. Цо вецей, процив войни протестую и велї гражданє Русиї. За тидзень гарештовани коло седем тисячи демонстранти. З України за тот час сцекли скоро милион жени и дзеци. Нєодлуга их годно буц даскельо милиони.

Сербия ше нє понагляла вияшнїц. Наостатку ше вияшнєла так же би були задовольни и Москва и Вашинґтон. Аґресию нє осудзела. Нє будзе уводзиц санкциї процив Русиї. Дволична потримовка териториялней цалосци України значи кус вецей як нїч. Беоґрадска власц зна же Україна 1999. осудзела НАТО бомбардованє Сербиї. Зна же на українски аеродроми теди змесцени и так зачувани путнїцки авиони сербскей компаниї ЯТ. Зна же Україна посилала гуманитарну помоц Сербиї. Зна, а прави ше же нє зна. Длугорочно патраци, така политика оддалює нашу жем од Европи. Беоґрадски таблоиди, хтори вше потримую власц и владаюцу партию, пишу же Україна нападла на Русию. Нє маю анї нїточку сочувства за нападнуту державу и нападнути народ. Понеже их финансує держава, нє треба ше питац на чиїм вона боку и чом служа русийскей пропаґанди. Заш лєм, єст и нєзависни телевизиї и новини. Хто сце, може дознац цо ше случує у України – хто злодїй, а хто жертва.

Сербски таблоиди плюваю по Українцох и наволую их бандеровцами. Кед би ше розпитали хто бул Бандера, дознали би же вон бул националиста и за тото бул судзени, та од 1941. до конца войни бул у нємецким лаґру. Єден час, у Заксенгаузену, бул заварти там дзе и сербски патриярх Ґаврило и владика Николай Велимирович.

Страшни слики з України кружа по цалим швеце. Слики з Києва 2022. року подобни тим з 1240, кед го завжали варваре з востоку, и 1941, кед вдерели варваре зоз заходу. Варош дзе нашо давни предки прияли християнство 300 роки старши од Москви. Ожил з руїнох и кед го 1169. спалєл Андрий Боголюбски и кед то зробели Бату хан и Гитлер. Воскрешнє и после Путина.

Медзинародна заєднїца похопела з ким ма роботи. Кед дойдзе по Карпати, злодїй нє станє на нїх. До України, вєдно з гуманитарну, сцигує и воєна помоц зоз Заходу. Вона нє застанови зло. Аґресор вельо моцнєйши и нє санує анї своїх вояцох. Людски живот вон нє трима нї у чим. У першим тижню, по нєполних податкох, погинули скоро шейсц тисячи аґресорски вояци. Московска влада фамилийом погинутих плаци 11 тисячи рублї. Тельо у Русиї вредзи живот сина, мужа и оца. Рубля з дня на дзень траци вредносц.

На велїх драгох голоруки людзе застановйовали танковски колони. У окупованим Бердянску, Херсону и других местох млади и стари вєдно протестую пред до зуба наоружанима Русами, хтори часто анї нє знаю дзе ше находза. Путин забул же нєт тей сили цо надвлада народ хтори ше бори за шлєбоду.

