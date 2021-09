РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури Руски Керестур наютре, 30. септембра, будзе упис заинтересованих школских дзецох до фоклорней секциї.

Упис за дзеци зоз першей и другей класи на 18,30 годзин, трецей и штвартей на 19,15г, пиятей и шестей класи на 20,15г, а седмей и осмей на 21годзин.

Хореоґрафка фолклорней секциї од тей сезони Андрея Штефанко.

