На друженю за старших наютре – биоскоп

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди мешаца октобра, мешаца солидарносци зоз старшима особами, волонтере Каритасу кажди штварток нащивительом стретнуцох за старших пририхтую и даяки окремни активносци.

На ютрейшим друженю будзе пририхтане патренє биоскопу, а першого штвартку орґанизовани превентивни препатрунок (меранє кревового прициску и цукру у креви), а научело ше и даскельо вежби за ноги и процив больох у шиї. У реализациї тих активносцох волотером з фахового боку помогли Славка Бодвански и Андрея Гайдук.

Штвартково друженя за старших отримую ше у чаше од 14 по 16 годзин, а тим цо нє можу сами присц обезпечени превоз.

