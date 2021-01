Нєшка Дзень жалосци у општини Кула

КУЛА – На схадзки Општинскей ради општини Кула, хтора отримана вчера, догварене же би ше нєшкайши дзень, стреда 27. януар, преглашело за Дзень жалосци у општини Кула, пре нєдавну шмерц предсидателя Скупштини општини Кула, Бобана Дамяновича.

З тей нагоди орґани, орґанизациї и други правни особи на териториї општини Кула хтори визначую заставу, обовязни на пол копиї спущиц заставу Републики Сербиї, заставу АП Войводини и заставу Општини Кула. Радиодифузни орґанизациї за информованє на териториї општини Кула у своїх програмох длужни емитовац Одлуку о преглашеню Дня жалосци же би место гумористичних, забавних, фолклорних и других емисийох забавного характеру емитовали музику и емисиї прикладни Дню жалосци и же би ускладзели програмску шему Дню жалосци.

Под час Дня жалосци забранєне емитованє народней и забавней музики и отримованє забавних програмох на явних местох. Дзень жалосци у спортских галох, на стадионох и бавилїщох, означує ше зоз спущованьом на пол копиї заставох Републики Сербиї, АП Войводини и Општини Кула и спортских клубох општини Кула.

Комеморативна схадзка з нагоди шмерци Бобана Дамяновича, предсидателя Скупштини општини Кула, будзе отримана нєшка на 12 годзин у Доме култури Сивец.

