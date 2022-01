ЕПАРХИЯ СВ. ОЦА МИКОЛАЯ – У нашей Епархиї св. оца Миколая нєшка ше слави Вилїя по юлиянским календаре, а наютре Рождество Христово – Крачун, хтори ше слави три днї, по 9. януар.На Вилїю ше строго посци.

У церквох нашей епархиї през тото тродньове швето буду служени Служби Божо, а нєшка дзеци и млади до родзинох и познатих буду ходзиц по шпиваню, и зоз колядами повинчую Крачун.

У вецей местох буду отримани и уж традицийни крачунски концерти.

