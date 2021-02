Отримане школске змаганє з математики

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи Петро Кузмяк отримане школске змаганє зоз математики у хторим участвовали школяре од першей по осму класу, а дзевецеро ше пласовали на дальши ступень змаганя.

На Општинске змаганє зоз трецей класи ше пласовали Николая Рац и Никола Петкович хтори освоєли по сто максимални боди, а дзеведзешат мала Доротея Рамач. На змаганє ше пласовали и Миа Чордаш и Кристина Сопка, школярки штвартей класи, Теодор Штранґар и Андрей Провчи зоз пиятей, як и Ґлориян Штранґар и Хелена Новта зоз осмей класи.

Општинске змаганє плановане за 28. фебруар у ОШ „Иса Баїчˮ у Кули.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)