Пиво по руски – кед теория стретнє праксу

Фото: Уна Томашевич

Найлєпши ствари наставаю кед ше повяже теория и пракса. Так поробел и Иван Буила зоз Коцура, студент на Технолоґийним факултету у Новим Садзе, напрям биохемийске инженєрство. Живот у варошу му оможлївел нови искуствия, а єдно з нїх було и ремеселнїцке пиво. Як гвари, ище вше ше здогадує його смаку кед го першираз покоштовал. Нєсподзивал го приємни смак и пах, а надпомина же: „...моцни, алє приємни пах хмелю ми ше такой попачел”.

Як шицко почало?

Иван Буила: Єден пайташ през франту коментаровал же правиме одлични домашнї кулен и же є сиґурни же би и домашнє пиво було єднак смачне кед бизме го направели. Теди сом ше лєм нашмеял и одвитовал же му можебуц було досц пива за тот вечар, алє идея остала на розуме. Кед сом лєпше роздумал, основне знанє потребне за правенє пива сом уж мал. После краткого виглєдованя на интернету нашол сом рецепт и место дзе мож купиц основни сировини и лапел сом ше до роботи.

Цо шицко потребне же би ши направел пиво?

И. Б: Основни состойки вода, ярцов слад, хмель и пивски квас. Од початку вареня та по момент кед пиво дозреє, муши прейсц голєм мешац, а за дзепоєдни файти муши ше причекац и пол рока. Процес правеня ма три крочаї:

– Перши крочай варенє и ту ше одредзує стил пива.

– По законченим вареню, пиво ше хладзи и претака до стерилного ферментору, додава пивски квас и почина други крочай – ферментация.

– Остатнї крочай подрозумює пакованє, ґазиранє и „одпочиванє” пива. Я пиво ґазирам на традицийни способ – до фляши положим дакус меду хтори оможлївює квасу же би под час „одпочиваня” пива природно створел угльов-диоксид.

Помага ци дахто, чи шицко робиш сам?

И. Б: Векшину роботох може постарчиц єдна особа. Медзитим, процес вельо швидши кед мам помоц, а за дзепоєдни часци нєобходни штири руки и теди ми помага оцец. Окрем помоци коло вареня пива, од огромней помоци и „морална потримовка”, односно друженє док ше пиво вари и помоц коло його деґустациї. Ту главну улогу маю моя фамелия, дзивка и товарише.

Случовали ци ше нєуспихи у продукциї?

И. Б: Спочатку ше знало случиц же ше пиво нє удало. Даєдну туру ше попило, а з даєдну сом залял мацерово мушкатли. Як преходзел час, през методу проби и гришки, здобувал сом искуствиє, унапредзовал опрему и пиво поставало вше лєпше.

Як доходзиш до состойкох?

И. Б: Векшину состойкох купуєм онлайн. Цо ше дотика води, углавним ю купуєм у дутяну, а у плану ми купиц и филтер за воду хтори ми зменша трошки єй купованя. Од велькей помоци ми бул и мой дакедишнї сушед Любомир Тимко хтори ми з часу на час принєше слад зоз сладарнї у Бачкей Паланки.

Яки файти пива правиш?

И. Б: Затераз правим штири файти пива: портер, стаут, ИПА и пейл ейл. Окрем тих рецептох хтори цалком формовани, даскельо рецепти ше находза у експерименталней, а подаєден и у думковей фази.

Яки були коментари твоїх пайташох кед покоштовали пиво?

И. Б: Упечатки були мишани. Як Серби гваря: „сто људи, сто ћуди”. Кажде з нас ма специфични преференци. Дахто волї чарни пива, дахто бляди. Дахто ґазиранши, дахто менєй ґазирани. Тото коло чого ше зложели шицки хтори покоштовали, то же з часом постава вше лєпше и смачнєйше.

Задовольни ши з витворену идею?

И. Б: Баяко! Правенє пива барз цикави гоби и пачи ми ше же ми оможлївює виражиц свой уметнїцки бок на инженєрски способ. Окрем креативного виражованя, мило ми кед видзим же ше людзом пиво пачи.

Маш даяки плани за будучносц?

И. Б: Мам цошка медзи планом и жаданьом. Любел бим кед би мойо ремеселнїцке пиво покоштовали цо вецей людзе. Праве з тим цильом, у догварки зоз Иваном Канюхом, у клубу Руского културного центра у Новим Садзе 13. априла отримана промоция, дзе госци мали нагоду коштовац два файти пива: ИПА-у и портер. Водзени з позитивнима упечатками госцох, зоз пивом и приємну атмосферу клуба, заключели зме же ше таке збуванє муши повториц. Затераз нє догварени точни датум, алє хто жада буц обвисцени о збуваньох тей файти, може запровадзиц профил Руского културного центра на дружтвених мрежох (rkc_matka).

