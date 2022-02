Подзелєни 39 милиони динари за 22 глашнїки националних меншинох

НОВИ САД – У будунку Влади АП Войводини вчера, 10. фебруара, покраїнска секретарка за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Драґана Милошевич, уручела контракти о софинансованю представительом друкованих медийох на язикох националних меншинох за тот рок. Вкупна вредносц средствох хтори додзелєла виноша 390 милиони динари.

Як з тей нагоди надпомла панї Милошевичова, информованє на язикох националних меншинох єден з найзначнєйших приоритетох Влади Покраїни АП Войводини. У прешлих штирох рокох тоти средства звекшани зоз 264 на 390 динари а, як наглашела, тенденция така же буду ище векши. Традицийна потримовка, надпомла секретарка Драґана Милошевич, глашнїком националних заєднїцох барз значна за очуванє националного идентитету, насампредз же ше вон найлєпше чува през язик и писмо.

З тей нагоди, як и предходних рокох, уручени контракти о софинансованю за 22 друковани глашнїки зоз дзевец видавательних хижох – Мадяр Со, Хет нап, Глас люду, Либертатеа, Горватске слово, Бунєвацки информативни центер, Македонски информативни и видавательни центер, Ридне слово и Руске слово.

Контракт уручени директорови НВУ Руске слово др Борисови Варґови.

