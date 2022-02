Подобно як и прешлих рокох

ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – У нашей парохиї у Дюрдьове, у прешлим 2021. року було 15 кресценя, 1 винчанє и 28 поховани особи, док у Ґосподїнцох було два кресценя, винчаня нє було и 1 особа похована.

Як прекоментаровал священїк у Дюрдьове и Ґосподїнцох о. Михаил Холошняй, пре здравствену ситуацию, пандемию и епидемию вируса корона, у парохиялним живоце ше шицко окончовало у зменшаним обсягу, приход до церкви и други активносци.

Здогаднїме же у 2020. року у Дюрдьове тройо покресцени, винчани два малженски пари, а 28 особи ше упокоєли (єдна особа вецей як у 2019. року). Церковна статистика у Ґосподїнцох 2020. року випатрала так: двойо покресцени, винчаня нє було и пецеро умарли.

Заш лєм, цо ше дотика церковного живота, служело ше нєпреривно, та аж и у чаше позарядового стану. Служби ше провадзело и на дружтвених мрежох.

